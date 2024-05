Schlimme Trainingsverletzung Jamil Siebert wird Fortuna monatelang fehlen

Zunächst wirkte alles wie ein ganz normaler Trainingsunfall. Mitten in einem Trainingsspiel während der Einheit am Mittwochnachmittag ging Fortunas Innenverteidiger Jamil Siebert zu Boden, griff sich an den rechten Oberschenkel. Dort schien ihm ein Schmerz in den Muskel gefahren zu sein – zumindest dachten das alle Beobachter zunächst, als der 22-Jährige das Training abbrach und ein Physio ihn mit einem Golfwagen ins Mannschaftsquartier fuhr.