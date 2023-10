„Er macht das richtig gut“ Diesen Ritterschlag erhält Fortuna-Verteidiger Siebert

Die gemeinsame Geschichte von Jamil Siebert und Fortuna war nicht immer ein Märchen. Schon gar nicht eines mit einem vorhersehbaren Happy End. Zwar galt der Innenverteidiger schon in der Jugend als Riesentalent, aber seine ersten Auftritte im Profiteam in der Saison 2020/21 liefen so gar nicht nach Wunsch. Und nicht wenige Beobachter hatten schon damit gerechnet, es einmal mehr mit einer gescheiterten Fortuna-Hoffnung zu tun zu haben, als der Zweitligist den damals 19-Jährigen im Januar 2022 an den Drittligisten Viktoria Köln auslieh.