Beim Spitzenreiter der Zweiten Liga Rückkehrer Jamil Siebert ist „Chef in Ausbildung“ bei Fortuna

Düsseldorf · Nach seiner Rückkehr zur Fortuna präsentiert sich Jamil Siebert in einer ganz anderen Verfassung als noch vor seiner Leihe zu Viktoria Köln. Der deutsche U21-Nationalspieler will nun in Düsseldorf den nächsten Schritt gehen. Er ist mitten in der Maßnahme „Chef in Ausbildung“.

19.09.2023, 13:04 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Im Fußball gibt es keine klassischen Lehrberufe. Klar, von den Bambini an wird man an den Traum herangeführt. Doch für die Allerwenigsten geht der in Erfüllung. Egal, wie viel Arbeit sie investieren. Wie viel Blut. Wie viel Schweiß. Wie viel Tränen. Irgendwann ist die Chance da. Und dann muss man bereit sein. Eine zweite Chance gibt es nur selten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben