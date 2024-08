„Tor des Monats“-Nominierung Fortuna-Profi Iyoha kämpft um traditionsreiche Ehrung

Es läuft die 22. Spielminute im Testspiel gegen den amtierenden türkischen Meister Galatasaray Istanbul als Tim Oberdorf den Ball in der gegnerischen Hälfte zu Emmanuel Iyoha passt. Dieser läuft vom rechten Spielfeldrand in die Mitte, legt den Ball vom rechten auf den linken Fuß als ihm zwei Galatasaray-Spieler entgegenkommen und zieht aus rund 25 Meter einfach mal ab. Die Kugel fliegt in einem wunderschönen Bogen in Richtung des Kastens von Batuhan Sen und landet unerreichbar im linken Winkel.