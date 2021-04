Stimmen nach dem 2:1 : Fortuna-Spieler selbstkritisch und glücklich

Darmstadt Es war nicht das beste Spiel der Saison – darin waren sich alle bei Fortuna Düsseldorf nach dem 2:1-Sieg bei Darmstadt 98 einig. Aber dafür zeigte die Mannschaft endlich die zuletzt vermisste Effektivität vor dem Tor. Die Stimmen zum Spiel.

Aus der Spielanalyse des 23-Jährigen war deutlich herauszuhören, dass er mit der Vorstellung am Böllenfalltor sicherlich nicht hundertprozentig zufrieden war – eine Ansicht, die Kownacki mit den meisten Beobachtern teilte. Auch Mitspieler Marcel Sobottka zeigte sich selbstkritisch: „Wir haben schon bessere Spiele gemacht in den letzten Wochen. Es war sicher keins, in dem wir den Gegner an die Wand gespielt hätten. Kurios, dass wir gerade dann gewonnen haben.“