„Habe den Anspruch, in die Startelf zu rücken“ Ist Niemiec der gesuchte Vermeij-Konkurrent für den Angriff von Fortuna?

So eiskalt wie am Montagabend hat man Jona Niemiec schon länger nicht gesehen. Etwas mehr als ein halbes Jahr, um genau zu sein. Seinerzeit ist dem Offensivspieler im DFB-Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Magdeburg (2:1) kurz vor Schluss ein furioser Doppelpack gelungen, der Fortuna doch noch eine Runde weiter geführt hat. Es sind Momente gewesen, die so schnell wohl nicht in Vergessenheit geraten werden – was in etwas abgeschwächter Form allerdings auch für den jüngsten 5:2-Sieg des Zweitligisten gegen Galatasaray Istanbul gilt.