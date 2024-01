Auch Paris St. Germain erkundigte sich Ist dieser Ex-Fortune ein Kandidat beim FC Bayern?

In Düsseldorf hatten den Innenverteidiger seinerzeit ein paar Anlaufschwierigkeiten geplagt, und trotzdem mauserte sich der Österreicher, der schon mit 18 Jahren in der A-Nationalmannschaft seines Heimatlandes debütiert hatte, zum absoluten Stammspieler. Vom elften Spieltag an stand der Innenverteidiger stets in der Startelf und wurde zu einem der Lieblingsspieler des damaligen Trainers Uwe Rösler. Insgesamt 33 Partien absolvierte Danso für Fortuna, dabei erzielte er zwei Tore und bereitete ebenso viele vor.