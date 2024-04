Kopenhagen-Leihgabe macht alles klar Fortuna-Torschütze Johannesson rätselt nach Sieg in Wiesbaden über sich selbst

Sich selbst mochte der 21-Jährige in all seiner wohltuenden Bescheidenheit freilich nicht in die Aufzählung miteinbeziehen. Allerdings ist auch Johannesson einer dieser von ihm erwähnten „Jungs mit unheimlich viel Qualität, um die Spiele zu gewinnen“. Den entsprechenden Beweis trat er nach auch für ihn etwas schwankungsanfälligen Wochen nicht zuletzt in Wiesbaden wieder an.