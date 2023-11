Auch Tzolis im Aufwind Dieses dicke Lob verteilt Fortunas Trainer an Isak Johannesson

In der deutschen U21 kam Jamil Siebert diesmal nur zu einem Einsatz. Beim 4:1-Erfolg der DFB-Junioren gegen Estand gab der Innenverteidiger sein Startelfdebüt, musste dafür aber beim 3:1 gegen Polen am Dienstag zuschauen. Vorteil Fortuna: Da das Spiel in Essen stattfand, konnte Siebert direkt nach dem Abpfiff heimreisen und bereits am Mittwoch wieder mit den Kollegen trainieren.