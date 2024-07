Isak Johannesson im Interview „Bei Fortuna und mir hat es sofort ,klick’ gemacht“

Exklusiv | Bad Leonfelden · Isak Johannesson und Zweitligist – das passt einfach. Schon am ersten Tag habe er sich in Düsseldorf zu Hause gefühlt, versichert der isländische Nationalspieler im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 21-Jährige über Freundschaft, Träume und was ihm an Deutschland gefällt.

17.07.2024 , 07:02 Uhr

