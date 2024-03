EM-Traum geplatzt Fortuna-Profi Johannesson darf bei Island-Aus keine Sekunde spielen

Dabei sah es für die Isländer zunächst gut aus: Albert Gudmundsson brachte Island im polnischen Breslau, wo die Partie wegen des russischen Angriffskrieges stattfand, nach einer halben Stunde in Führung. Doch die Ukraine zeigte vor 40.000 Zuschauern viel Moral. Viktor Zygankow glich aus, Chelsea-Star Mychajlo Mudryk sorgte in der Schlussphase für den umjubelten Siegtreffer. Bei ihrer vierten EM-Teilnahme startet die Ukraine am 17. Juni gegen Rumänien in München. Zudem geht es in Gruppe E gegen Belgien und die Slowakei.