Rolle rückwärts bei Fortuna : Irritationen um Stimmung vom Band

Choreo der Fortuna-Fans. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Fortunas Trainer Uwe Rösler kündigte an, für das Spiel Stimmung über Lautsprecher testen zu lassen. Nun soll alles nur ein Spaß gewesen sein. Der Fan-Dachverband SCD hatte Bedenken geäußert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post.

Fortunas Trainer Uwe Rösler kündigte bei der Pressekonferenz am Mittwochmittag an, dass seine Mannschaft am Donnerstag beim Training in der Arena etwas testen wird: Stimmung vom Band. Während der Einheit sollten Fangesänge über die Lautsprecher abgespielt werden. Die Düsseldorfer Profis sollen dann entscheiden, ob diese Technik auch beim Spiel gegen Paderborn am Freitag (20.30 Uhr, live auf Dazn) zum Einsatz kommen soll. So die Aussagen.

Am Abend folgte die Rolle rückwärts: Fortunas Medienabteilung schrieb bei Twitter, dass „die Aussagen von Uwe Rösler bzgl. ,Stimmung vom Tonband’ eher mit einem Augenzwinkern gemeint waren. Wir haben nicht vor eine „Atmosphäre“ über die Lautsprecher zu kreieren! Wäre ohnehin nicht erlaubt“

Fortunas größter Fan-Dachverband hätte diese Maßnahme auch strikt abgelehnt. „Das wäre aus unserer Sicht eine Katastrophe. Wir halten diese Imitation für absolut nicht praktikabel“, sagt Kay Kreuter, Vorsitzender des Supporters Club Düsseldorf (SCD). „Weder wird Stimmung vom Band uns Fans gerecht noch wird sie bei der Mannschaft das auslösen, was bei normalen Spielen passiert.“

Nachdem Fortuna am Dienstag in einer Mitteilung erklärt hatte, wie Fans ihr Geld für bereits gekaufte Eintrittskarten erstattet bekommen, ruft der SCD zudem zu einer Gegenmaßnahme auf: „Da wir alle wissen, dass unsere Fortuna finanziell alles andere als rosig dasteht und leider mit weiteren Zuschauerausschlüssen zu rechnen ist, appellieren wir an unsere Fanszene, dass diejenigen, die auf eine Erstattung nicht angewiesen sind, auf diese zu verzichten, damit unserem Herzensverein kein zu großer finanzieller Schaden entsteht“, heißt es in einer Stellungnahme. Kreuter: „Wir möchten wirklich jeden Fan dazu ermuntern, der es sich finanziell erlauben kann.“

Zur Frage, wie die Anhänger das Spiel nun am besten verfolgen können, gibt es vom SCD keinen einheitlichen Ratschlag. „Wir werden jedenfalls nicht zum Rudelgucken einladen. Das wäre absolut nicht sinnvoll und kontraproduktiv“, erklärt Kreuter. Während die Stadt Mönchengladbach Borussias Fans am Mittwochmorgen dazu aufgerufen hatte, beim Spiel gegen den 1. FC Köln am Abend nicht zum Stadion zu kommen, gab es einen solchen Aufruf in Düsseldorf bisher noch nicht. Borussias Ultras hatten dazu aufgerufen, die Mannschaft von außerhalb des Stadions anzufeuern. Es kamen schließlich auch zahlreiche Fans, die den Appell der Stadtspitze ignorierten.