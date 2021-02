Ex-Fortune Kevin Hagemann : „Die vergangene Woche war sehr turbulent“

Interview Düsseldorf Seit Samstag steht fest: Kevin Hagemann verlässt Fortunas Regionalliga-Fußballer nach anderthalb Jahren und kehrt zum Wuppertaler SV zurück. Wir haben mit ihm gesprochen.

Hagemann Auch dazu kann ich noch nicht viel sagen. Fakt ist: Ich habe jetzt noch vielleicht drei Jahre, in denen ich auf diesem Niveau Fußball spielen kann. Aber danach muss ich noch 30 Jahre arbeiten. Da ist es klar, dass die berufliche Zukunft irgendwann stärker in den Fokus rückt.

Hagemann Es hört sich immer ein bisschen blöd an, zu sagen, man geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber das ist wirklich so. Die anderthalb Jahre bei der Fortuna sind so schnell vorbeigegangen. Es war eine schöne Zeit, ich habe mich immer pudelwohl gefühlt. Trotzdem freue ich mich auf die Herausforderung in Wuppertal, auf alte Teamkollegen und auch die Jungs, die ich noch nicht kenne.