Darmstadt-Verteidiger Christoph Zimmermann „Gladbach war etwas viel Größeres als Fortuna“

Interview | Darmstadt/Düsseldorf · Christoph Zimmermann hat in den vergangenen Jahren viel erlebt, ist unter anderem mit dem englischen Klub Norwich City in die Premier League aufgestiegen. Seit vergangenem Sommer spielt er wieder in Deutschland: beim SV Darmstadt 98. Am Sonntag trifft der Innenverteidiger auf Fortuna – den Verein, für den er als gebürtiger Düsseldorfer nie gespielt hat.

14.04.2023, 07:02 Uhr

Als Christoph Zimmermann zum ersten Mal den Hörer abnimmt, bittet er noch um ein wenig Geduld. Sein älterer Sohn ist gerade aus dem Kindergarten gekommen und auf dem Weg ins Bett – Mittagsschlaf. Doch schon kurz darauf kann das Gespräch beginnen. Ruhe ist eingekehrt; für den Moment in seinen vier Wänden, schon seit längerem aber auch in seinem Leben, das in den vergangenen acht Monaten phasenweise arg turbulent verlaufen ist. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht das Restprogramm von Fortuna und den anderen Spitzenteams aus