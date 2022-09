Fortunas U17-Trainer Anestis Tsentemeidis : „Wir wollen den Mädchenfußball in der Region stärken“

Anestis Tsentemeidis (vorn re.) mit Fortunas Vorstandsvorsitzenden Alexander Jobst und dem U17-Mädchenteam. Foto: Frederic Scheidemann/Hendrik Deckers/Scheidemann

Interview Düsseldorf Fortuna hat in dieser Saison zum ersten Mal in der Verensgeschichte ein Mädchenteam an den Start gebracht. Die ersten Ergebnisse waren sehr vielversprechend. Der Trainer der U17 spricht über seine Anfänge und erklärt das Konzept der Bündnisvereine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Richard Thomsen

Herr Tsentemeidis, wie sind Sie zu dem Trainerjob bei den B-Juniorinnen der Fortuna gekommen?

Tsentemeidis Ich hatte vor zwei Jahren erfahren, dass bei der Fortuna eine Mädchenmannschaft ins Leben gerufen werden soll. Nach meiner Tätigkeit für den 1. FC Köln, wo ich die Bundesligamannschaft der U17-Mädchen trainiert hatte sowie danach als Assistenztrainer bei der Regionalligamannschaft tätig war, habe ich meine Kontakte zur Fortuna genutzt, um mein Interesse an dem Projekt zu signalisieren. Nach einigen Gesprächen waren die Verantwortlichen von Fortuna und ich uns einig.

Info Dem Bündnis gehören zehn Fußballvereine an Projekt Das Ziel des Bündnisses „Mädchenfußball in Düsseldorf“, dem neben der Fortuna die Vereine CfR Links, TSV Urdenbach, SV Wersten, DSC 99, Agon 08, FC Tannenhof, Sporfreunde Gerresheim, Lohausener SV und der VfL Benrath angehören, ist die Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs in der Stadt. Konzept Unterteilt wird in die Bereiche Basis-, Talent- und Spitzenförderung. Die Basisförderung liegt in den Händen der Bündnisvereine. Im Bereich der Talentförderung widmen sich Trainerinnen und Trainer der Fortuna der Trainingsarbeit in den Bündnisvereinen und zentral einmal die Woche im NLZ. Die Spitzenförderung ist bei der Fortuna selbst angesiedelt und hat mit der Gründung der U17-Juniorinnen die Basis gelegt.

Sie kannten die Verantwortlichen der Fortuna also bereits vor ihrem aktuellen Engagement?

Tsentemeidis Ja, vor rund 15 Jahren hatte ich im Nachwuchsleistungszentrum fünf Jahre lang die Jungs der U16 trainiert. Aus familiären Gründen musste ich einen Schritt kürzer treten und eine tolle Zeit bei der Fortuna beenden. Der Fußball aber ist mein Leben und so habe ich beim DFB als Stützpunkttrainer an mehreren Standorten hier im Westen Talente ausgebildet. In dieser Zeit hatte ich auch einige Mädels beim Training. So fing mein Interesse am Mädchenfußball an.

Foto: RP, Falk Janning/Falk Janning 46 Bilder Diese Ex-Spieler arbeiten jetzt bei der Fortuna

Die Wurzeln liegen in Düsseldorf?

Tsentemeidis Ja, meine Trainertätigkeit habe ich bei den D-Junioren des DSC 99 aufgenommen, dann folgten Stationen beim BV 04 und beim TSV Norf. Anschließend habe ich meinen Schwerpunkt auf die Trainerausbildung gelegt. Ausbildung und Jugendarbeit liegen mir auch beruflich am Herzen. Beim Berufsbildungszentrum der Arbeiterwohlfahrt berate ich Schülerinnen und Schüler beim Übergang von der Schule in den Beruf. Ich gebe berufliche Orientierung und kümmere mich um junge Menschen mit Fluchthintergrund.

Hilft Ihnen der Sport bei der Arbeit?

Tsentemeidis Ja, ich habe ein Konzept entwickelt, das Jugendlichen aufzeigt, wie wichtig die im Sportverein vermittelten Kompetenzen für das Berufsleben sein können: Hierarchiebewusstsein, sich einordnen können, Teamfähigkeit, Stärken erkennen etc.. Vereine können auch als Netzwerk dienen. Sie bieten neben dem klassischen Bewerbungsverfahren einen alternativen Zugang zu potenziellen Arbeitgebern.

Zurück zum Fußball. Was unterscheidet Mädchen im Wesentlichen von Jungs?

Tsentemeidis Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass Mädchen wissbegieriger sind und alles aufsaugen. Sie versuchen, die Vorgaben möglichst unverfälscht umzusetzen. Fußball ist aber komplex und die Spielsituationen ändern sich von einer Sekunde auf die andere. Die Mädchen sollen den Mut aufbringen, je nach Lage selbst zu entscheiden, zu variieren und sich ggf. vom Schema zu trennen. Fehler müssen erlaubt sein. Selbst zu entscheiden, hat auch mit Erfahrungswerten zu tun, um effektiv und instinktiv das im jeweiligen Augenblick Angemessene zu tun.

Foto: HORSTMUELLER GmbH 72 Bilder Das waren die berühmten Vorgänger der Fortuna-Profis

Die Fortuna wäre nicht der führende Fußballverein in der Stadt, wenn er nicht den Leistungsgedanken betonen würde. Spielt der soziale Aspekt noch eine Rolle?

Tsentemeidis Das Prinzip ist, ein Team aus dem Bündnis „Mädchenfußball in Düsseldorf“ zusammen zu stellen, dem neben uns aktuell neun Vereine angehören. Wir wollen bewusst die Region stärken und schauen daher nicht nur auf den Leistungsaspekt. Wäre das so, würden wir die Talente auch aus anderen Regionen abgreifen. So beschränken wir uns auf die 16 Spielerinnen ...

... 16 Spielerinnen nur? Ein extrem kleiner Kader.

Tsentemeidis Wir wollen die anderen Bündnisvereine ja nicht überfordern, es soll ein Geben und Nehmen sein. Der Breitensport soll nicht austrocknen, im Gegenteil, wir wollen ihn durch die Kooperationen beleben. Dafür gehen ja auch Fortunatrainer in die Vereine, um vor Ort gemeinsam mit den Vereinstrainern auszubilden. Ziel ist es dabei auch, dass sich die gute Nachwuchsarbeit der Fortuna herumspricht.

Die Fortuna verfolgt das Ziel, möglichst weit oben mitzumischen. Da wird die Mädchen- und Frauenabteilung keine Ausnahme machen. Zeit ist Geld.

Tsentemeidis Wir befinden uns aber erst im Anfangsstadium. Die Holzhammermethode hat es noch nie gebracht. Die Mädels gehen vom Breitensport in den Leistungsbereich über. Leistung schließt ja den Spaß nicht aus. Das ist mein Hauptanliegen. Ich sage den Spielerinnen: „Ihr seid hier, um Spaß zu haben. Nur dann könnt ihr euch weiter entwickeln. Ihr sollt euch wohlfühlen, nur dann könnt ihr dazu lernen. Und ihr sollt gut miteinander umgehen. Ansonsten bringt das ganze Training nichts.“ Wichtig ist, auch über den Sport hinaus zueinander zu finden, etwa beim gemeinsamen Frühstück vor den Spielen. Das widerspricht ja nicht dem Leistungsgedanken, es fördert ihn.

Foto: dpa/Jonas Güttler 56 Bilder Diese Spieler waren Kapitän bei Fortuna

Sie fangen mit ihrem Team ganz unten an. In der B-Juniorinnen-Kreisklasse stoßen sie bislang auf wenig ernsthafte Gegenwehr. 18:0 gegen Urdenbach und 6:1 gegen den FSV Hilden lauten die bisherigen Resultate in der Meisterschaft.

Tsentemeidis Wir müssen uns als Team selbst fordern. Es kommt schließlich darauf, wie wir spielen und weniger, welches Ergebnis wir erzielen. Die Mannschaft muss ihr reichlich vorhandenes Potenzial ausbauen, um in den kommenden Jahren im Seniorinnenbereich weitere Schritte gehen zu können. Es ist meine Aufgabe, das Potenzial durch bislang fehlende Bausteine zu ergänzen und bestehende zu verbessern. Natürlich wollen wir tabellarisch erfolgreich sein, die Mädels sollen sich aber auch sportlich und menschlich entwickeln.

Es soll in der kommenden Saison auch eine Seniorinnenmannschaft der Fortuna geben. Wie geht der Verein vor?

Tsentemeidis Ein Teil dieser neuen Mannschaft wird aus Spielerinnen der aktuellen B-Juniorinnen bestehen, der andere Teil wird neu aufgebaut. Die Sichtung dazu wird Ende des Jahres intensiviert. Wir starten in der untersten Liga.

Ein paar Talente mit großem Potenzial sind jetzt schon erkennbar, etwa Ashira Aziz in der Spitze, Spielführerin Josephine Hierl oder die dribbelstarke Nada Aznai. Ein Gerüst scheint es also schon zu geben.

Tsentemeidis Wir haben viele sehr talentierte Mädchen in unseren Reihen und ich bin vom gesamten Team begeistert, die Mädels haben schnell zusammen gefunden und natürlich haben wir Leistungsträgerinnen. Die werden ihr Niveau aber auch steigern müssen. Der Wille ist bei allen erkennbar. Wir haben gegen den eingespielten Niederrheinligisten MSV Duisburg nur knapp verloren, dabei sehr gut mitgehalten, aber auch Defizite aufgezeigt bekommen. Und das ist gut so.

Foto: Christof Wolff 11 Bilder Diese Personen sitzen in Fortunas Aufsichtsrat

Wie sieht das Team um das Team herum aus?

Tsentemeidis Gemanagt wird das Ganze von Rudi Schwarzer, dem aktuellen Leiter der Frauen- und Mädchenfußballabteilung. Ansprechpartnerin in allen sportlichen und anderen Angelegenheiten ist Teammanagerin Sophie Gärtner. Dazu kommen Athletiktrainer Calvin Bräuer und Torwarttrainer Lasse Doepner. Es wird noch eine Physiotherapeutin dazu kommen. Im Gespräch ist auch eine Co-Trainerin oder ein Co-Trainer mit Schwerpunkt Videoanalyse. Das ist aber noch Zukunftsmusik.

Welche Kriterien haben Sie bei der Auswahl der Spielerinnen angelegt? Die Innenverteidigerinnen sind groß gewachsen. Sind körperliche Attribute ein wichtiges Kriterium?

Tsentemeidis Die beiden Innenverteidigerinnen spielten in ihren Vereinen im offensiveren Bereich. Ich vertrete die Philosophie, dass Talente – solange sie in der Ausbildung sind – bis auf die Position der Torhüterin alle Positionen spielen können. Die Kriterien beziehen sich vor allem auf den athletischen und individuell technischen Bereich sowie auf die Einstellung, wie sich die Mädels auf dem Platz verhalten, wie präsent sie sind.

Gab es bei der Auswahl der Spielerinnen einen Austausch mit den Vereinen?

Tsentemeidis Alle gesichteten Spielerinnen wurden in Absprache mit den jeweiligen Trainern und Trainerinnen zum Sichtungstraining eingeladen. Gemeinsam mit der Spielerin, ihren Eltern und den Trainern haben wir entschieden, ob es für die jeweilige Spielerin sinnvoll und zielführend ist, zur Fortuna im Leistungsbereich bzw. in die Spitzenförderung zu wechseln. Übrigens haben die Mädchen teilweise noch ein Zweitspielrecht und können auch weiterhin in ihrem Heimatverein spielen - wenn es der Spielplan zulässt. Wir wollen die Kooperationsvereine nicht im Stich lassen und die Mädchen gemeinsam bestmöglich fördern ohne sie jedoch zu überfordern.

Foto: Frederic Scheidemann 38 Bilder Fortunas Team hinter dem Team

Die ebenfalls leistungsorientierte Mädchenabteilung von Tusa 06 gehört nicht dem Kooperationsverbund „AG Mädchenfußball in Düsseldorf“ an. Dort ist man nicht gerade begeistert vom Engagement der Fortuna.

Tsentemeidis Tusa leistet aus meiner Sicht gute Arbeit. Ich möchte mich zu diesem Thema aber nicht weiter äußern, weil ich keinen Kontakt zu den Tusa-Verantwortlichen habe in die sportlichen Rahmenbedingungen dort mir nicht bekannt sind. Ich wiederhole nochmals, dass wir im Düsseldorfer Raum keinen Verein schwächen wollen. Wie bereits erwähnt, bieten wir den Klubs aus dem Bündnis auch dezentrales Training an, geleitet von Fortuna-Trainern. Da profitieren beide Seiten von.

Welche Tugend ist für den Trainer Anestis Tsentemeidis neben den fachlichen Kriterien besonders wichtig?