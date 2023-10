Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst „Fortuna steht auf wirtschaftlich soliden Beinen“

Interview | Teil zwei · „Fortuna für alle“ soll den Zweitligisten in eine bessere Zukunft führen. Aber wie gut oder wie schlecht geht es dem Klub aktuell überhaupt? In unserem exklusiven Gespräch nimmt Alexander Jobst auch zu den Sorgen vieler Fans Stellung. Was er über die Mitgliederversammlung sagt.

13.10.2023, 07:02 Uhr

Das ist Alexander Jobst 32 Bilder Foto: Bretz, Andreas (abr)

Das Projekt „Fortuna für alle“ steht derzeit im Mittelpunkt fast aller Diskussionen, die sich um den Zweitligisten drehen. Aber es gibt noch eine Reihe an Themen, die mindestens ebenso wichtig sind – zum Beispiel die wirtschaftliche Lage des Vereins. Teil zwei unseres exklusiven Interviews mit dem Vorstandsvorsitzenden Alexander Jobst (50) dreht sich vor allem darum. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Alexander Jobst