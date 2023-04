„Marca“, „The Sun“ und Co. Internationale Presse feiert Fortunas Ticket-Revolution

Das Echo war riesig am Mittwochnachmittag. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht über Fortunas Pläne einer Ticket-Revolution – auch in großen, internationalen Medien fanden die Ereignisse ihren Platz. So schrieb „The Sun“ in England: „Ein deutscher Klub präsentiert eine revolutionäre Idee, die den Live-Fußball umkrempeln soll.“ Auch die italienische „La Gazzetta dello Sport“ lobte das Vorhaben. „Eine Entscheidung, von der sich andere Klubs inspirieren lassen könnten und die sich wie ein Lauffeuer verbreiten könnte“, hieß es.