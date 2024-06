Der Gerüchtecheck Hat Fortuna tatsächlich Interesse an Stuttgart-Talent Lilian Egloff?

Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber haben in den vergangenen Wochen vorgearbeitet. Weil bis Montag noch unklar gewesen ist, ob Fortuna vielleicht in die Bundesliga aufsteigt oder doch weiterhin in der Zweitklassigkeit verbleibt, hat das Duo die im Juli beginnende Sommer-Transferperiode so geplant, um für beide Varianten des Saisonausgangs gewappnet zu sein. Seit der verlorenen Relegation gegen den VfL Bochum steht nun fest: Die Düsseldorfer bleiben in der Zweiten Liga.