Vor Englischer Woche : Interessante Prüfungen für Fortunas U23

Düsseldorf Das Regionalliga-Team steht vor zwei richtungweisenden Partien gegen Traditionsklubs: Alemannia Aachen am Samstag und Wuppertaler SV am Mittwoch. Im ersten Spiel verstärkt Kelvin Ofori erneut die „Zwote“.

Mit Ofori und frischem Rasen in Aachen Fortunas Regionalliga-Fußballer messen sich am Samstag (14 Uhr, Tivoli) auf frisch verlegtem Rasen mit Alemannia Aachen. Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt steht die Defensivarbeit im Fokus der „Zwoten“. „Wir dürfen nicht wieder so billige Gegentore kassieren wie gegen Straelen und Homberg. So wird es nämlich schwer, ein Spiel zu gewinnen“, sagt Trainer Nico Michaty. „Wir müssen defensiv sicher und kompakt stehen, und dann kommt das Offensive von alleine.“