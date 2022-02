Routinierter Innenverteidiger : Warum Fortunas Hoffmann Gefühls-Achterbahn fährt

Foto: Frederic Scheidemann 16 Bilder Das ist Andre Hoffmann

Düsseldorf Der Innenverteidiger hat in seiner Karriere schon einige Höhen und Tiefen durchlebt. Seine aktuelle Situation ist allerdings eine ganz besondere. Was den 28-Jährigen vor dem Duell mit dem FC Schalke 04 besonders beschäftigt und was ihn zuversichtlich macht.

Andre Hoffmann schnauft ganz ordentlich, als er vom Trainingsplatz herunterkommt. „Das war ganz schön intensiv“, sagt Fortunas Innenverteidiger nach der Einheit, in der es wieder einmal ganz schön zur Sache gegangen ist. Wie immer, seit der neue Trainer Daniel Thioune das Ruder übernommen hat. Die Mannschaft ist heiß – ganz besonders die Spieler, die zuletzt nicht mehr auf allzu viele Einsatzminuten gekommen sind.

Hoffmann gehörte nicht dazu. Er ist seit der Rückkehr von seinem schweren Wirbelsäulentrauma, das er Anfang November im Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover 96 erlitten hatte, erste Wahl beim früheren Trainer Christian Preußer gewesen, und das wird sich sehr wahrscheinlich auch unter Thioune nicht ändern. Davon will Hoffmann allerdings noch nichts hören: „Das warten wir doch erstmal ab. Die Karten werden völlig neu gemischt.“

Eine Situation, die für den 28-Jährigen nichts Neues ist. Seit er im Januar 2017 aus Hannover zur Fortuna gewechselt ist, ist Thioune bereits Trainer Nummer vier. Ob sich unter dem früheren Coach des VfL Osnabrück und des Hamburger SV vieles geändert habe, wird er gefragt – doch „Hoffi“ hat eben schon viel zu viel erlebt, als dass er in diese verbale Falle tappen würde: „Es ist nach den paar Trainingseinheiten noch viel zu früh, das zu beurteilen.“

Viel wichtiger ist ihm, dass sich in der Mannschaft etwas verändert. Dass es endlich wieder losgeht mit dem Punkten, mit dem Toreschießen. Sechs der vergangenen acht Ligaspiele ohne Fortuna-Tor: eine Horrorbilanz, die sich auch Hoffmann nicht erklären kann: „Zu Beginn der Saison hatten wir vorn viele Chancen, haben hinten aber auch sehr viel zugelassen“, erinnert er sich. „Vielleicht haben wir uns in den vergangenen Wochen etwas zu sehr aufs Verteidigen konzentriert. Da hat uns die Mischung gefehlt.“

Foto: Frederic Scheidemann 49 Bilder Hier müssen gleich zwei Winterzugänge behandelt werden

In der Defensive ist es zuletzt zwar besser gelaufen, aber von Zufriedenheit ist der Routinier weit entfernt, auch was seinen direkten Arbeitsbereich betrifft. „Wir standen zwar stabiler, haben aber auch nicht zu Null gespielt“, merkt er kritisch an. Auch hier gibt es in seinen Augen Steigerungsbedarf. „Insgesamt ist die sportliche Situation schon prekär und durch Sandhausens Sieg in Karlsruhe noch einmal deutlich schlimmer geworden. Es wird nicht besser, wenn wir nicht selbst anfangen zu punkten.“

Das Kurioseste an Hoffmanns persönlicher Lage ist das beständige Schwanken zwischen extremen Stimmungen. Die große Sorge um und die ständigen Rückschläge bei Fortuna auf der einen, sein persönliches Glück auf der anderen Seite. Im Januar ist er Vater geworden, strahlt schon bei kurzer Erwähnung dieses Themas über das ganze Gesicht. „Ich erlebe privat sehr schöne Momente“, sagt er. „Gerade die vergangenen Wochen waren sehr ereignisreich und hochemotional für mich und unsere ganze Familie. Und natürlich bin ich auch froh darüber, richtig fit zu sein und auf dem Platz stehen zu können. Jeder der mich kennt, weiß aber, dass ich das alles nicht immer ganz trennen kann. Die Situation, die wir hier bei Fortuna haben, geht mir auch nahe, und ich kann das nicht komplett ausschalten, wenn ich nach Hause fahre.“ Eine Gefühls-Achterbahn.

Foto: Frederic Scheidemann 41 Bilder So sah Thiounes erstes Training bei Fortuna aus

Auf jeden Fall gibt seine kleine Familie ihm aber sehr viel Kraft und Energie, die er auch in die anstehenden sportlichen Aufgaben einbringen kann. Und gerade auf die nächste freut sich Hoffmann als gebürtiger Essener sehr. „Wenn man aus dem Ruhrpott kommt, sind Spiele gegen Schalke etwas ganz Besonderes“, betont er. „Das ist ein großer Name, der sich auch leistungsmäßig stabilisiert hat und ganz oben steht.“