Fortuna-Profi gegen H96 schwer verletzt : Diesen schlimmen Verdacht gibt es bei Hoffmann

Düsseldorf Nach elf Minuten musste Fortunas Innenverteidiger Andre Hoffmann vom Platz getragen werden. Er war nach einem Zusammenprall mit einen Hannoveraner Gegenspieler regungslos auf dem Boden liegen geblieben. Mannschaftsarzt Ulf Blecker reagierte sofort. Der Diagnose-Verdacht ist dramatisch.

Andre Hoffmann hob den Daumen, als er abtransportiert wurde, ballte dann auf der Trage sogar noch die Faust. Es sollte ein Zeichen der Zuversicht sein: „Seht her, mir geht es gut.“ Doch der erste Diagnose-Verdacht von Mannschaftsarzt Ulf Blecker lässt den Schluss zu, dass es für Hoffmann zu einer schweren Prüfung werden könnte. Der gebürtige Essener ist mit Verdacht auf Halswirbelsäulen- und Kieferfraktur in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht worden. Dort werden nun weitere Untersuchungen erfolgen.

Es passierte nach rund elf Minuten der Zweitligapartie der Fortuna gegen Hannover 96 (1:1). Hoffmann, von Haus aus Innenverteidiger, hatte sich nach der 1:0-Führung durch einen Kopfball seines Teamkollegen Christoph Klarer zu einem weiteren Angriff mit nach vorn orientiert. Als es danach aussah, dass es zu einem Konter der 96er kommen könnte, orientierte sich der Innenverteidiger sofort nach hinten – und prallte heftig mit dem Hannoveraner Sebastian Ernst zusammen.

Beide Spieler blieben liegen, Schiedsrichter Robert Kampka unterbrach sofort die Partie. Die Physios und Mannschaftsärzte beider Klubs liefen auf den Platz, doch während Ernst bald wieder aufstehen konnte und sich nur noch die schmerzenden Körperpartien Kopf und Schulter rieb, wurde die Szenerie rund um Hoffmann immer hektischer.

Teamdoc Ulf Blecker kümmerte sich intensiv um „Hoffi“, der kurz weggetreten schien, dann aber wenigstens Hände und Füße wieder bewegte. Dennoch wurden die Stadionsanitäter mit ihrer Trage auf den Platz beordert, der gebürtige Essener darauf gelegt. Und schon kurz nachdem der 28-Jährige die eingangs erwähnten Gesten ans Publikum richtete, sprach sich Bleckers Befürchtung herum: Verdacht auf Halswirbelsäulen- und Kieferfraktur.

Trainer und Kollegen reagierten naturgemäß geschockt. „Wir hoffen, dass es glimpflich ausgeht", sagte Fortunas Chefcoach Christian Preußer, der kurz zuvor erfahren hatte, dass Hoffmann zunächst einmal 24 Stunden zur Beobachtung in der Uniklinik bleiben muss. Preußers Gegenüber Jan Zimmermann vergaß über dem Thema auch jegliche Rivalität: „Auch von meiner Seite möchte ich gute Besserung sagen. Wenn so etwas passiert, tritt alles in den Hintergrund."

Etwa eine Stunde nach Spielende konnte Blecker dann schon Näheres über Hoffmanns Zustand berichten. „Andre ist umgefallen wie ein Baum, konnte sofort den Kopf keinen Zentimeter mehr bewegen und den Kiefer nicht öffnen“, erklärte der Mediziner. „Zudem konnte er sich an nichts mehr erinnern. In solchen Fällen kann es nur heißen: sofort ins Krankenhaus. Man kann niemals Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen allein durch Anschauen oder Tasten ausschließen.“

Was nun Sorgen bereitet, ist die komplette Bewegungsunfähigkeit der Halswirbelsäule und die exzessiven Schmerzen. „Ähnlich wie damals bei Kevin Akpoguma“, sagte Blecker in Erinnerung an den Halswirbelbruch des damaligen Fortuna-Spielers. Genau wie Akpoguma hat Hoffmann indes keinerlei Lähmungserscheinungen und ist auch voll ansprechbar – das sind die besten Nachrichten des Tages.

Sehr wichtig sei zudem, so Blecker, dass die ersten Bilder aus der Computer-Tomographie zeigten, dass ein bestimmter, sehr sensibler Bereich unterhalb des Atlas-Wirbels offenbar nicht beschädigt sei. „Wenn das der Fall wäre, stünde sofort eine Notfall-Operation an“, erklärte Blecker. So verbleibt Hoffmann nun weiter im „Schockraum“, der zentralen Notaufnahme der Uni, und wird mit MRT-Bildern untersucht, bis eine exakte Diagnose feststeht.