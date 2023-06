Hindernis bei Kaderplanung für Saison In dieser Transfer-Falle steckt Allofs mit Fortuna

Analyse | Düsseldorf · Bei Transferüberlegungen Fortunas wird immer wieder als Argument vorgebracht, man müsse sehen, was mit den finanziellen Mitteln möglich sei. Dies ist aber so nur bedingt richtig. Zwar schwimmen die Düsseldorfer nicht in Geld, stehen im Ligavergleich aber weit oben. Was das eigentliche Problem ist.

14.06.2023, 07:02 Uhr

Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 66 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Es ist ein wenig so wie früher, als die Geschenke der anderen unterm Gabentisch immer gefühlt größer ausgesehen haben als die von einem selbst. So oder so ähnlich ist das auch jetzt wieder in der Transferphase, außer, man ist Fan des FC Bayern München – da ist (normalerweise) quasi 365 Tage im Jahr Bescherung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben