Top-Spiel am Samstag in der Arena In welcher Statistik Heidenheim Fortuna zu einer kleinen Nummer macht

Am Samstagabend trifft Fortuna auf ein echtes Schwergewicht der Zweiten Liga – den 1. FC Heidenheim. Der Name klingt jetzt nicht unbedingt nach hohem Unterhaltungsfaktor, doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Frank Schmidt leistet als Trainer in der baden-württembergischen Stadt seit vielen Jahren Erstaunliches. Schon seit 2007 coacht Schmidt das Team und kann auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess verweisen. Er kann in Ruhe arbeiten und sich auf die Unterstützung einiger finanzstarker Partner verlassen.