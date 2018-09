Fortuna Düsseldorf in VfB Stuttgart: So könnte die Aufstellung aussehen

Fortuna in Stuttgart : So würden wir aufstellen

Hat seine Aufstellung sicher bereits im Kopf: Fortunas Trainer Friedhelm Funkel. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Wer wird für Fortuna am Freitagabend in Stuttgart von Beginn an auf dem Feld stehen? Welche Formation wählt Trainer Friedhelm Funkel? Zwei mögliche Aufstellungen.

In der Partie am vierten Spieltag der Bundesliga muss die Fortuna auf vier Akteure verzichten: Andre Hoffmann (Gehirnerschütterung), Diego Contento (Kreuzbandriss), Aymen Barkok (Innenbandverletzung am Knie) und Oliver Fink (Achillessehnenprobleme). Erneut lautet die große Frage, ob Funkel wieder mit der erfolgreichen Fünferkette spielen lassen oder auf Viererkette umstellen wird. Der Kader wird der gleiche sein wie beim 2:1 gegen Hoffenheim.

Das ist die Wunschelf von RP-Redakteur Bernd Jolitz in Stuttgart. Foto: RP/Scherer

Eine englische Woche steht an – und somit die Notwendigkeit, Kräfte zu schonen und andere Spieler ins Rennen zu werfen. Das geht natürlich nur nach und nach, denn Trainer Friedhelm Funkel hat ja keinen Grund, sein gesamtes Gefüge über den Haufen zu werfen. Gesetzt sollten neben der klaren Nummer eins im Tor, Michael Rensing, am Freitag vor allem die drei früheren Stuttgarter sein. Es wäre fahrlässig, auf dieses kleine Extraplus an Motivation, das Marcin Kaminski, Jean Zimmer und Matthias Zimmermann mitbringen, zu verzichten.

Da der VfB bei allem Respekt vor dessen Kader angesichts des mäßigen Saisonstarts mental leicht angeschlagen ist, empfiehlt es sich, einen Schuss mehr Offensive zu wagen. Da bietet sich Dodi Lukebakio an, der nach seinem Siegtreffer gegen Hoffenheim viel Rückenwind hat. Zudem wäre es nicht schlecht, Benito Raman durch einen Startelf-Einsatz zu zeigen, dass er trotz seiner 90 Bankminuten gegen Hoffenheim noch immer eine feste Größe in Funkels Konzept ist. Angenehmer Nebeneffekt: Läuferisch zuletzt stark beanspruchte Spieler wie Alfredo Morales und Marvin Ducksch bekämen eine kleine Pause.

Und das ist der Vorschlag von RP-Redakteur Patrick Scherer. Foto: RP/Scherer

Die Fortunen haben in zwei Spielen bewiesen, wie erfolgreich sie mit der Fünferkette spielen können. Das sollte also auch das Grundgerüst für das Auswärtsspiel in Stuttgart sein. Und da Kaan Ayhan seine Beckenprellung überwunden hat, sollte die Fünferkette auch personell Bestand haben. Adam Bodzek hat sich dort wunderbar als Ersatzmann des weiterhin verletzten Andre Hoffmann eingefügt. Und natürlich werden auch die Ex-Stuttgarter Matthias Zimmermann und Jean Zimmer auf ihren Einsatz brennen – genau wie der ausgeliehene Marcin Kaminski. Es gibt im Kader aber noch einen Spieler mit Stuttgarter Vergangenheit: Kevin Stöger stand von 2009 bis 2015 beim VfB unter Vertrag, wurde mehrmals verliehen. Auch für ihn wäre es etwas Besonderes dort aufzulaufen. Dafür könnte Alfredo Morales, der Dauerläufer im Düsseldorfer Team, eine Pause bekommen.