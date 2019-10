Fortuna gastiert beim SC Paderborn : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist am Samstag um 15.30 Uhr zu Gast beim Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Am neunten Spieltag will die Fortuna einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Drei Punkte beim direkten Konkurrenten SC Paderborn sind das Ziel. Trainer Friedhelm Funkel kann wieder auf Alfredo Morales zurückgreifen. Als Feldspieler fehlen dem Coach Aymen Barkok, Kevin Stöger, Oliver Fink und Markus Suttner. So würden die RP-Fortuna-Reporter aufstellen: