Vorbild für die Fußballer : In dieser Sportart ist Fortuna bereits erstklassig

Düsseldorf Das könnte doch ein echtes Vorbild für Fortunas Lizenzmannschaft im Fußball sein. Denn die Kollegen aus einer anderen Abteilung spielen künftig in der Bundesliga. Um welche Sportart es sich handelt.

Sagen Ihnen die Namen Dennis Pahl, Chris de Groodt, Koya Yoshida, Lukas Sepp, Michael Schnitzerling oder Fedor Brack etwas? Nein? All diese Spieler kicken in der kommenden Saison in der Bundesliga – für Fortuna. Das könnte doch ein echtes Vorbild für die Lizenzmannschaft im Fußball sein. Denn die Kollegen aus der Futsal-Abteilung sind in der vergangenen Saison aufgestiegen. „Schuld“ daran ist der Westdeutsche Fußball-Verband.