Fortuna-Training am Mittwoch : In dieser neuen Rolle versucht sich Rouwen Hennings

Düsseldorf Einen alten Baum pflanzt man nicht um? Von wegen: Im Fortuna-Training vom Mittwoch straften Chefcoach Christian Preußer und Torjäger Rouwen Hennings das alte Sprichwort Lügen. Was der 34-Jährige ausprobierte und was sich sonst noch bei der Einheit ereignete.

Es war kalt im Arena-Sportpark. Sonnig zwar, aber richtig, richtig kalt. Nicht einmal sechs Grad Celsius erreichte die Quecksilbersäule zu Beginn des Vormittagstrainings der Fortuna am Mittwoch – für Leonardo Koutris war damit offenbar die Grenze zur Textil-Umgestaltung erreicht. Der Linksverteidiger behielt die kompletten 60 Trainingsminuten über seine schwarze Mütze auf dem Kopf und zog sie tief über die Ohren. Okay: Koutris’ Vater ist Grieche, die Mutter Brasilianerin – da ist der rheinische Herbst auch im zweiten Fortuna-Jahr noch ein Angang. Was sonst noch los war in der Mittwoch-Einheit.

Wer beim Training fehlte: Natürlich die Nationalspieler. Robert Bozenik (Slowakei), Christoph Klarer (Österreich U21), Dragos Nedelcu (Rumänien), Jamil Siebert (Deutschland U20) und Ao Tanaka (Japan) sind ja mit ihren Auswahlteams unterwegs. Zudem absolvierte Kristoffer Peterson ein individuelles Programm im Kraftraum. Der Schwede leidet seit einiger Zeit unter Knieproblemen und soll diese während der zweiwöchigen Länderspielpause einmal richtig auskurieren.

Wer als Aushilfe mitmischte: Trainer Christian Preußer nahm eine noch stärkere Anleihe bei der U23 auf als ohnehin schon üblich. Neben Rechtsverteidiger Takashi Uchino, der schon häufig bei der „Ersten“ mittrainierte, waren am Mittwoch auch erneut Tom Geerkens und Ephraim Kalonji aus der U19 mit dabei.

Was auf dem Programm stand: Preußer und sein Assistent Thomas Kleine hatten nach dem Aufwärmen ein Trainingsspiel elf gegen elf angesetzt. Dank der Verstärkungen aus der „Zwoten“ waren dafür fast ausreichend Spieler vorhanden – bis auf einen. Deshalb sprang Athletiktrainer Andreas Gross als rechter Mann der Dreier-Abwehrkette in Team Grün ein. Für Gross ein schönes Comeback, spielte er doch vor Jahren gemeinsam mit Matthias Zimmermann in der U23 von Borussia Mönchengladbach.

Wer sich in ganz neuer Rolle versuchte: Rouwen Hennings kennt man seit vielen Jahren als klassische Sturmspitze. Am Mittwoch half er Team Grün in ganz neuer Funktion: Der 34-Jährige spielte teils als defensiv orientierter Sechser, teils sogar als Innenverteidiger. Eine Reaktion auf den chronischen Personalmangel in Fortunas Abwehrzentrale? Wie auch immer: Hennings erledigte diesen Job souverän.

Wer besonders viel Spaß an der Arbeit hatte: Thomas Pledl bekam das Grinsen das komplette Training über nicht aus dem Gesicht. Nun steht der Bayer ohnehin nicht in dem Ruf, schlechte Laune zu verbreiten, doch seine Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb nach dem Kreuzbandriss aus dem März hat „Tonis“ Laune auf einen neuen Höchststand gebracht. Am Donnerstag ab 14 Uhr steht im Testspiel gegen Heracles Almelo (Livestream bei F95TV und Liveticker bei www.rp-online.de/fortuna) sein Comeback auf dem Platz an. „Ob ich mich darauf freue? Aber auf jeden Fall!“, rief Pledl noch quer über den Parkplatz. Natürlich strahlend.

