Nur ein Kollege war genauso gut In dieser Kategorie hat Fortuna-Trainer Thioune den Saison-Bestwert erreicht

Was Trainer Daniel Thioune und seinen Schützlingen in der vergangenen Saison gelungen ist, mutet schon beachtlich an. Auch wenn das i-Tüpfelchen in Form des Bundesliga-Aufstiegs über die Relegation gegen den VfL Bochum am Ende gefehlt hat, liegt hinter Fortuna das auf verschiedenen Ebenen zahlenmäßig beste Zweitliga-Jahr der Vereinsgeschichte. Zwar hat die Thioune-Truppe genauso viele Punkte geholt wie in der bis dato letzten Aufstiegssaison unter Friedhelm Funkel vor sechs Jahren, aber sie hat deutlich mehr Tore geschossen und deutlich weniger Gegentreffer kassiert.