Kampf um die Bundesliga Fortuna trifft in der Relegation auf den VfL Bochum

Fortuna-Coach Thioune hatte am Freitag übrigens davon gesprochen, mit gemischten Gefühlen in die Relegation zu gehen. „Als Konsument und Fußball-Fan finde ich es ganz spannend. Als Beteiligter finde ich es entweder ungerecht oder super“, sagte er. „Meine Mannschaft hätte sicher mehr verdient als eine vielleicht verlorene Relegation. Und ob eine Mannschaft aus der ersten Liga, die nicht ganz so erfolgreich war, verdient hat, vielleicht drinzubleiben, will ich nicht bewerten.“