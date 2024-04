Großer Gegner, große Spieler, großer Respekt Warum Fortuna im Topspiel auf Schalke ein demütiger, aber selbstbewusster Favorit ist

Während es im Fall von Thioune wohl möglich scheint, seinem Job am Samstagabend im Duell beim FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky und Sport1) auch körperlich angeschlagen in nahezu vollem Umfang nachzugehen, müssen seine Schützlinge trotz ihrer Favoritenrolle in jedem Fall am körperlichen wie mentalen Limit kratzen, um beim nach wie vor taumelnden Riesen aus dem Ruhrgebiet zu bestehen. Angetrieben von ihrem lautstarken, wenn auch in dieser Saison das eine oder andere Mal äußert frustrierten und verzweifelten Publikum, haben die Schalker seit Januar kein Heimspiel mehr verloren und vor einiger Zeit sogar den damaligen Tabellenführer aus St. Pauli verdient besiegt.