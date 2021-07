Das war heute im Trainingslager los : Warum der Deal mit Nedelcu wackeln könnte

Dragos Nedelcu. Foto: RP/Razvan Pasarica/SPORT PICTURES via www.imago-images.de

Service Bad Leonfelden/Pregarten Tag 7 im Trainingslager im oberösterreichischen Bad Leonfelden. Im Testspiel gegen AEL Limassol stand am Ende ein 2:2. Vor dem Anflug steht der Rumäne Dragos Nedelcu. Er soll die Innenverteidigung verstärken. Warum seine Verpflichtung noch wackelt.

So lief der Tag Früh. Cheftrainer Christian Preußer begann heute mit der Übungseinheit 20 Minuten früher als zuvor angekündigt – und entschuldigte sich dafür bei den Anwesenden Fans. Im Prinzip konnte er es bei jedem Einzelnen machen, so viele sind nicht mehr da. Jedenfalls entschied er sich dafür, weil der Tag danach schon sehr getaktet war, das Mittagessen wegen dem Spiel am Abend auch früher als sonst eingeplant gewesen ist.

Was man zum Testspiel wissen muss Fortuna hat sich mit einem Unentschieden aus dem Trainingslager in Oberösterreich verabschiedet. Gegen AEL Limassol spielte die Elf von Trainer Christian Preußer 2:2 (2:1). Preußer nutzte das Testspiel gegen Limassol dafür, um ein neues System auszuprobieren. Gegen die Zyprioten spielte Fortuna in einem 3-4-3-System. Das klappte zu Beginn auch recht ordentlich.

Bereits nach 13 Minuten lag man durch Tore von Marcel Sobottka und Zugang Khaled Narey mit 2:0 in Front. Kurz vor der Pause ging Innenverteidiger Christoph Klarer dann im eigenen Strafraum etwas zu ungestüm in einen Zweikampf und verursachte so einen Elfmeter, den der Limassol-Akteur mit dem klangvollen Namen Elosman Euller Silva Cavalcanti souverän verwandelte. In der zweiten Hälfte wechselten beide Teams munter durch, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging. Kurz vor Schluss traf Andrija Majdevac zum 2:2-Endstand – ebenfalls per Elfmeter. „Das ist total ärgerlich, da müssen wir cleverer werden“, grantelte Sportvorstand Uwe Klein nach dem Abpfiff.

Foto: Rheinische Post/Christof Wolff 34 Bilder Fortuna gibt Vollgas im Trainingslager

Wer dabei war Seit Mittwochabend ist Tim Lobinger, Vater von Fortunas Nachwuchstalent Lex-Tyger Lobinger, in Bad Leonfelden. Der Ex-Stabhochspringer hatte sich am Donnerstag das Training angesehen. Pech für beide: Ausgerechnet an diesem Tag trainierte Lobinger Junior auf dem Nebenplatz und war nicht so im Blickpunkt.

Wer gefehlt hat Andre Hoffmann trainiert nach wie vor nur individuell, ebenso Jamil Siebert, der allerdings schon deutlich intensivere Laufeinheiten absolvieren kann. „Ich fühle mich gut, es wird von Tag zu Tag besser“, ließ der Innenverteidiger wissen. Felix Klaus und David Savic sind im Training zusammengeprallt. Daher waren sie auch am Abend beim Testspiel gegen Limassol nicht mit dabei.

Wer neu dazukommen wird Fortuna ist sich weitestgehend handelseinig mit dem Rumänen Dragos Nedelcu. Alle Hintergründe zu dem Transfer können hier noch einmal nachgelesen werden. Warum die Verhandlungen möglicherweise ins Stocken geraten können: Nedelcu war in der vergangenen Saison länger ausgefallen. Dementsprechend intensiv soll er medizinisch auf seine Tauglichkeit geprüft werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen stehen noch aus. Immerhin: Sollte es mit der Verpflichtung klappen, würde er definitiv nicht zu den Olympischen Spielen reisen.

Was man sonst noch wissen sollte In Bad Leonfelden bereitet man sich schon auf die nächsten Gäste vor. Der FK Achmat Grosny bereitet sich ab dem Wochenende ebenfalls in Oberösterreich auf die kommenden Aufgaben vor. Berühmter Spieler in den Reihen des russischen Klubs: Yaya Touré.