Aber noch nicht gegen Hamburger SV Welcher Fortuna-Spieler kurz vor einem Startelfeinsatz bei Thioune steht

Düsseldorf · Die Ausfallliste ist lang, doch sein Auswechselkontingent hat Daniel Thioune gegen Hannover überhaupt nicht komplett ausgeschöpft. So schmorte unter anderem Marlon Mustapha 90 Minuten auf der Bank. Darüber war der Angreifer so gar nicht amüsiert. Was Thioune vor dem Freitagspiel gegen den HSV sagt.

07.03.2024 , 18:22 Uhr

