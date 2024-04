2:0 im Stile eines Top-Teams Fortuna verteidigt gegen Braunschweig souverän den Relegationsplatz

Von wenig verheißungsvollen Statistiken und eher ungünstigen Serien konnte man schon immer halten, was man wollte. Allein: Sie zu leugnen, war meist zwecklos. Und so kämpfte Fortuna am Sonntag wieder einmal gegen zwei solcher Serien an. Einerseits war sie seit vergangenen Sommer an jeder Zweitliga-Aufgabe, die sich an eine Partie im DFB-Pokal angeschlossen hatte, gescheitert. Andererseits hatte sie noch überhaupt keine Begegnung gewonnen, wenn ein Sondertrikot erstmals zum Einsatz gekommen war.