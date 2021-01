3:3 gegen Fürth : Fortuna erkämpft sich Remis

Fortuna hat auch gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth ihre beeindruckende Serie fortgesetzt. Durch das 3:3 ist das Team von Uwe Rösler bereits seit acht Partien in der Zweiten Liga ungeschlagen und hat damit weiterhin Kontakt zur Spitzengruppe in der Tabelle.

Teils eins dieses Projekts ist also absolviert. Gegen Fürth ging Fortuna durchaus forsch ans Tagewerk. Rösler hatte die Mannschaft auf einer Position im Vergleich zum 3:0-Erfolg in Aue verändert. Rouwen Hennings kehrte für Dawid Kownacki zurück in die Startelf. Die Offensive machte von Beginn an ordentlich Dampf und musste sich nur nachsagen lassen, nicht konsequent genug gewesen zu sein. Shinta Appelkamp erneut auf der linken Seite deutete einmal mehr an, was für ein unglaublich großes Talent in ihm schlummert. Immer wieder setzte er sich durch, brachte Mitspieler in Szene – nach 28 Minuten war allerdings sein Arbeitstag auch schon wieder beendet. Er verletzte sich erneut am Oberschenkel, für ihn wirkte fortan Kristoffer Peterson mit.