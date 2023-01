Unschöne Szene bei Testspiel gegen Rehden Fortuna verliert bei der Generalprobe diesen Spieler

Die Delegation aus Rehden im niedersächsischen Landkreis Diepholz hatte an diesem Abend in Düsseldorf noch Großes vor. Zunächst stellten sie sich als tapferer Testspielgegner für Fortuna eine Woche vor dem Rückrundenstart der Zweiten Liga am kommenden Freitag zur Verfügung. Hinterher wollte der Regionalligist auf seiner Mannschaftsfeier in der Landeshauptstadt noch auftrumpfen. Teil eins der Aufgabe hat er verlässlich erledigt und dabei den Hausherren erstaunlich viele Probleme bei der Generalprobe bereitet.