Mit massiven Personalproblemen nach Unterhaching Warum Fortuna ein Weiterkommen im Pokal bei der Stürmersuche helfen würde

Angst und Bange wird Thioune, der selbst ein wenig verschnupft klingt und hüstelt, trotzdem nicht. Von einer improvisierten Aufstellung möchte der Coach aus diesem Grund auch nichts wissen. „Es ist kein Improvisieren. Ich kann mich auf alle Spieler in meinem Kader verlassen“, sagt er und nennt Tim Oberdorf, der beim 4:1 in Braunschweig schon für de Wijs eingewechselt worden ist und ihn in Unterhaching ersetzen wird, als Beispiel: „Am Freitag habe ich Tim endlich wieder aufs Eis schicken dürfen, und das in einer nicht ganz so leichten Situation, als gerade der 1:2-Anschlusstreffer gefallen war.“