So würde unser Reporter aufstellen Diese Fortuna-Profis sollten neu in die Pokal-Startelf

Am vergangenen Wochenende ist genau das eingetreten, was aufgrund des schmalen Kaders nicht hätte eintreten dürfen – und dann auch noch zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Matthias Zimmermann (Stressfraktur im Mittelfuß) und Shinta Appelkamp (muskuläre Probleme) haben sich beim 4:1-Sieg von Fortuna in Braunschweig verletzt; der Rechtsverteidiger fällt mindestens bis Beginn des neuen Jahres aus, Appelkamp wird wohl immerhin schon nach der Länderspielpause im November zurückkehren. Und auch Daniel Ginczek (ebenfalls muskuläre Probleme) fehlt erstmal für einige Zeit.