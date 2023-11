„Nicht unbedingt glücklich“ So reagiert der 1. FC Magdeburg auf das Pokal-Los Fortuna

Doch was sagt eigentlich der 1. FC Magdeburg, der die Truppe von Trainer Daniel Thioune nun am 5. Dezember in der Runde der letzten 16 erwartet, zur Auslosung? Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des Zweitliga-Rivalen, hat an einem speziellen Detail etwas auszusetzen: „Zunächst freuen wir uns für unsere Fans, dass wir ein Heimspiel haben. Trotzdem sind wir nicht unbedingt glücklich, dass wir gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen Düsseldorf bei uns in Magdeburg zu Gast haben.“