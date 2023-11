Im Achtelfinale des DFB-Pokals Diese schwarze Serie der Fortuna setzt sich fort

Die historische Bilanz der Düsseldorfer gegen den Europapokalsieger von 1974 ist ausgeglichen: drei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen bei 10:11 Toren. Die beiden Vergleiche in der vergangenen Saison, als Magdeburg gerade in die Zweite Liga zurückgekehrt war, gingen mit 2:1 in Sachsen-Anhalt und 3:2 am Rhein an die Fortuna. Im Rückspiel in der Arena erzielte Shinta Appelkamp sieben Minuten vor dem Ende den Siegtreffer, nachdem Dawid Kownacki zuvor einen Doppelpack geschnürt hatte.