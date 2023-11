Am Ende zählt nur das Ergebnis Warum Fortuna hinter den Sieg in Unterhaching schnell einen Haken machen sollte

Der große Vorteil an Spielen im DFB-Pokal liegt ja auf der Hand. Am Ende zählt nur das Ergebnis – wer gewinnt, hat Recht und steht in der nächsten Runde, wer verliert, hat zwar vielleicht nicht gleich Unrecht, ist aber in jedem Fall ausgeschieden. Deshalb ist nach Fortunas hart erkämpften 6:3-Sieg beim Drittliga-Aufsteiger in Unterhaching am Dienstag in erster Linie nicht entscheidend, wie der Erfolg zustande gekommen ist, sondern dass die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune das Spiel gedreht und ihr Ticket fürs Achtelfinale gelöst hat.