So geht es im Pokal weiter Mit diesem Rekord kann Fortuna gelassen ins Achtelfinale gehen

In der Halbzeitpause des Spitzenspiels der Frauen-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg, das das ZDF ab 15 Uhr live überträgt, werden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Achtelfinalpaarungen ausgelost. Was Fortuna sich dabei am meisten wünscht, ist kein Geheimnis: endlich, endlich mal wieder ein Heimspiel. Denn in aller Regel wird die F95-Kugel stets als zweite einer Paarung gezogen.