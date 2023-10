Hart erkämpfter 6:3-Sieg in Unterhaching Johannesson rettet schwache Fortuna ins Pokal-Achtelfinale

Tags zuvor hatte Chefcoach Thioune offen damit geliebäugelt, Youngster Jona Niemiec in die Startformation zu beordern, weil der 22-Jährige zuletzt positiv in Erscheinung getreten war und Johannesson sowie Marcel Sobottka nach ihren überstandenen Erkrankungen noch nicht für die Anfangself infrage kamen. Und tatsächlich stand Niemiec in Unterhaching von Beginn an auf dem Platz – etwas hinter Vincent Vermeij in der Spitze, denn Thioune hatte das zuletzt liebgewonnene 4-3-3-System aufgrund der personellen Situation gegen eine 4-4-1-1-Formation getauscht.