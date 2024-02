Uchino wächst über sich hinaus Dieser Fortuna-Profi war der stille Held beim Pokal-Triumph

Tanaka hat mit seiner spielerischen Klasse überzeugt, Uchino seine Seele auf dem Platz am Millerntor gelassen. Ein Akteur, der in dieser Saison nur wenig Spielraum auf dem Rasen bekommen hat. Der über gute Anlagen verfügt, dessen Nervosität ihm aber immer wieder im Weg steht. Bei seinem Auftritt im Liga-Spiel beim 1. FC Magdeburg hat er nicht überzeugen können und Cheftrainer Daniel Thioune anschließend lieber die Mannschaft etwas großräumiger umgebaut als in der Startelf noch einmal auf ihn zu setzen.