„Großer Stein vom Herzen gefallen“ Wie Fortunas Pokalheld Kastenmeier sein Elfmeter-Trauma überwunden hat

Die Social-Media-Abteilung des Zweitligisten feiert Kastenmeier im Anschluss an den 6:5-Erfolg nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal-Viertelfinale auf St. Pauli als „Kastenmauer“, die Anhänger schließen ihn fest in ihr Herz. Für sie hat sich der Keeper mit zwei, eigentlich ja sogar drei Paraden gegen Maurides und Marcel Hartel in der Crunchtime an diesem Abend unsterblich gemacht. Denn gegen den Kapitän der Hanseaten muss der 26-Jährige zwei Mal ran, weil er bei dessen erstem vereitelten Versuch deutlich vor der Torlinie steht.