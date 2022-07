4:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Offenbach : Fortuna mit Kraftakt gegen Regionalligist eine Runde weiter

Offenbach Fortuna hat die Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen Regionalligist Kickers mit einiger Anstrengung erfüllt. Bis zum 4:1 in Offenbach war es eine Quälerei. Erst nach der Einwechslung von Daniel Ginczek wurde es eine klare Angelegenheit. Wer sonst noch aufgefallen ist.

Klaus Allofs hatte vor der Partie den Blick ins Geschichtsbuch gewagt. Dabei hat der Sportvorstand von Zweitligist Fortuna bewusst ein paar Kapitel überschlagen und sich auf jene Zeit konzentriert, in der sich Fortuna im DFB-Pokal einen Namen gemacht hat. In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder kleinere Ausrufezeichen, doch in Erinnerung sind vor allem jene Auftritte geblieben weit entfernt vom Endspielort Berlin.

Und auch der Auftritt bei Regionalligist Kickers Offenbach bot durchaus Potenzial für einen Ausrutscher, tatsächlich taten die Rheinländer einiges dafür, nicht als haushoher Favorit aufzutreten. Doch Daniel Thioune hält die Düsseldorfer auch im nationalen Wettbewerb auf Kurs – mit dem 4:1 am Bieberer Berg steht man in der zweiten Runde.

Thioune hatte vor der Begegnung bereits angekündigt, ein paar Umstellungen vorzunehmen. Doch mit derartigen Umbaumaßnahmen war nicht unbedingt zu rechnen – auch bezogen auf die taktische Ausrichtung. Das 3-5-2 erwies sich besonders in den ersten 20 Minuten in hektischer Atmosphäre als wenig tauglich, um Ruhe in das Spiel zu bekommen. Was auch daran lag, dass die Flügel weitestgehend schlapp waren und im Mittelfeld Marcel Sobottka zunächst keine Ordnung einbrachte; wohlgemerkt waren auch andere weit entfernt von gehobenem Niveau.

Die 16.620 Zuschauer, davon mehr als 3000 aus der Landeshauptstadt angereist, kamen insofern voll auf ihre Kosten, als dass sich sehr schnell ein Pokalfight entwickelte – allerdings mit gütiger Unterstützung von Schiedsrichter Benjamin Cortus, der mit seiner Art der Spielführung zumindest nicht dazu beitrug, die Gemüter etwas abkühlen zu lassen.

Fortuna kam aus der Partie heraus nicht dazu, Chancen zu kreieren. Shinta Appelkamp ging auf Tauchstation und mit ihm die gesamte Offensive. Da war es nicht weiter verwunderlich, dass ein Standard dafür gesorgt hat, dass Fortuna in Führung gegangen ist. Nach einer Ecke von Nicolas Gavory traf der starke Kapitän Andre Hoffmann zum 1:0 (34.).

Die Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten wurden dadurch nicht gelindert. Es blieb ein Fehlerspiel mit wenigstens dem Momentum für Düsseldorf. Kristoffer Peterson, sicher bemüht, aber maximal unglücklich in seinen Aktionen, war es, der zum 2:0 (54.) traf. Die Gastgeber ließen sich aber auch von diesem Schlag nicht aus dem Konzept bringen und drückten weiter. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 (57.) war in Ordnung.

Thioune tauschte seine Angreifer einmal aus und brachte für Peterson und Rouwen Hennings die frischen Kräfte Daniel Ginczek und Dawid Kownacki. Der Griff sollte sich auszahlen. Ginczek war es, der mit einem beherzten Schuss aus der Distanz zum 3:1 (71.) erhöhte und den allergrößten Druck den Gästen nahm.

