Nach Schwierigkeiten bei der Platzwahl Dieses Los wünscht sich Fortuna-Torschütze Klaus für das Pokal-Achtelfinale

Unterhaching · In Unterhaching war der Flügelspieler in ungewohnter Funktion unterwegs: als Interimskapitän. In dieser Rolle unterlief ihm vor der Partie ein kleiner Fauxpas. Worum es ging und gegen welchen Gegner der 31-Jährige in der nächsten Runde spielen möchte.

02.11.2023, 07:02 Uhr

