So würde unser Reporter aufstellen Diesen Wechsel sollte Fortuna-Trainer Thioune auf St. Pauli vornehmen

Nach St. Pauli ist vor St. Pauli – so lautete in den vergangenen Tagen das Motto von Fortuna. Am Samstag erst hatte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune das Zweitliga-Duell gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter völlig verdient mit 1:2 verloren, und schon am Dienstag (20.45 Uhr, Millerntor-Stadion) steht im DFB-Pokal-Viertelfinale das nächste Aufeinandertreffen an. Diesmal geht es um alles oder nichts; und deshalb auch um das richtige Maß an Risiko.