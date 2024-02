Auslosung, Gegner, Spieltermin So geht es für Fortuna nach dem Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal weiter

Dieser Abend von Hamburg wird in die Geschichtsbücher eingehen. In einem absoluten Nervenkrimi hat sich Fortuna am Dienstag mit 6:5 nach Elfmeterschießen beim FC St. Pauli durchgesetzt und ist ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen – zum ersten Mal seit 28 Jahren. Entsprechend ausgiebig waren die Feierlichkeiten, die noch im Stadion begannen und sich später auf mehrere Kneipen in Reeperbahn-Nähe verteilten.