Gegen Hoffenheim : Fortuna im Abstiegskampf wieder mit Ayhan

Düsseldorf Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf kann im Heimspiel am Samstag gegen die TSG Hoffenheim wieder auf Kaan Ayhan zählen. Auf Rechenspiele will sich Trainer Uwe Rösler bei noch fünf verbleibenden Spielen aber nicht einlassen.

Der Innenverteidiger sei nach muskulären Problemen "wieder vollständig fit", sagte Trainer Uwe Rösler auf der Pressekonferenz am Donnerstag und freut sich auf einen "emotionalen Zweikämpfer". Im Kampf um den Klassenerhalt möchte sich Rösler nach der 0:5-Pleite bei Bayern München am vergangenen Wochenende nicht auf Rechenspiele einlassen. "Bei mir hat es nur zum Mathe-Grundkurs gereicht, ich bin nicht in der Lage, alle möglichen Ergebnisse zu kalkulieren und zu sagen, wie viele Punkte wir zur Rettung brauchen", sagte der 51-Jährige.