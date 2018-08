Fortuna Düsseldorf II: Unentschieden gegen Straelen

Düsseldorf Nach starkem Beginn und verdienter Führung werden die Düsseldorfer kurz vor Spielende für den Versuch bestraft, das 1:1 gegen den SV Straelen zu verwalten.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als könne es der Tag von Fortunas Schlussmann Jannick Theißen werden. Nachdem er schon am ersten Spieltag gegen Lippstadt die weiße Weste behalten hatte, zeigte er auch gegen Straelen eine gute Leistung. Viel hatte er zunächst nicht zu tun. Das lag allerdings weniger an den Offensivqualitäten der Gäste, die hin und wieder durch gezieltes Anlaufen versuchten, Theißen und seine Vorderleute unter Druck zu setzen, sondern viel mehr daran, dass die „Zwote“ einen Superstart in das Spiel erwischte.